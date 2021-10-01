«Я буду помнить тебя всегда»: 37-летний Шаляпин без памяти был влюблен в миллионершу

Накануне из США пришла прискорбная весть. Жена Прохора Шаляпина – миллионерша Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Ей было всего 42 года. Два месяца назад она впервые вышла замуж. Пышное торжество прошло в Лас-Вегасе и обошлось канадской миллионерше в 15 млн рублей.

Сразу после свадьбы Дэвис оказалась в больнице, а Шаляпин прилетел в Москву. Теперь 37-летний артист сокрушается, что не сможет проводить жену в последний путь – блондинку кремируют, а к церемонии не допустят никого из близких ввиду эпидситуации.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда», — написал Шаляпин в своем инстаграм.

После свадебной церемонии они пробыли вместе всего три дня. Теперь Прохор стал вдовцом. Юристы отмечают, что на наследство он может претендовать только в определенной ситуации – если брак был официально зарегистрирован и не было завещания.

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