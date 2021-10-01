Самый обсуждаемый роман: как Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина строили любовь

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина были одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе несколько лет подряд. Бизнесвумен старше артиста почти на 20 лет, но это не помешало им прожить в браке два года.

В начале 2013 года Шаляпин познакомился с Копенкиной во время отдыха на Ямайке. Роман так бурно развивался, что уже через несколько месяцев пара пошла в ЗАГС. Хотя против этого брака активно выступала мама артиста. Влюбленные периодически становились героями различных ток-шоу и в начале 2015-го все-таки развелись. Тогда 30-летний певец отмечал, что Лариса – не первая его жена. Артиста всегда тянуло на дам постарше, а впервые он женился еще в 18 лет.

Недавно Копенкина сообщила о том, что вновь выходит замуж. Да и Прохор времени зря не терял. Почти два месяца назад он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая накануне умерла от коронавируса. Теперь 37-летний артист – вдовец.

После этого известия Копенкина в своем инстаграм попросила пользователей Сети оставить Шаляпина в покое и не писать ему плохие комментарии.

«Не могу в это поверить и принять… Люди, умоляю вас, будьте людьми и лучше вообще ничего не пишите, тем более Прохору», — написала Копенкина.

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