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«Таню кремируют»: друг Прохора Шаляпина раскрыл детали похорон канадской миллионерши

Как отметил Георгий Кирьянов, музыкант не сможет поехать в Америку из-за пандемии.

«Таню кремируют»: друг Прохора Шаляпина раскрыл детали похорон канадской миллионерши
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Друг певца Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов, который был прошедшим летом на свадьбе исполнителя, заявил, что его товарищу не удастся побывать на похоронах канадской миллионерши Татьяны Дэвис в Америке.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

«Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют».

Георгий Кирьянов

Как отметил Кирьянов, Шаляпин пребывает сейчас в удручающем состоянии. Исполнитель растерян и поник. Он не знает, как ему дальше жить без любимой женщины, сообщает «СтарХит».

Напомним, что 42-летняяя Татьяна Дэвис умерла в Америке. Вскоре после свадьбы с Шаляпиным она подхватила коронавирус.

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