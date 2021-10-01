«Таню кремируют»: друг Прохора Шаляпина раскрыл детали похорон канадской миллионерши

Как отметил Георгий Кирьянов, музыкант не сможет поехать в Америку из-за пандемии.

Друг певца Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов, который был прошедшим летом на свадьбе исполнителя, заявил, что его товарищу не удастся побывать на похоронах канадской миллионерши Татьяны Дэвис в Америке.

«Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют». Георгий Кирьянов

Как отметил Кирьянов, Шаляпин пребывает сейчас в удручающем состоянии. Исполнитель растерян и поник. Он не знает, как ему дальше жить без любимой женщины, сообщает «СтарХит».

больше по теме Не раз делала пластику: сколько на самом деле лет было покойной жене Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис мастерски скрывала свой истинный возраст.

Напомним, что 42-летняяя Татьяна Дэвис умерла в Америке. Вскоре после свадьбы с Шаляпиным она подхватила коронавирус.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.