Соседов развеял миф о Пугачевой, которая перекрывает кислород на эстраде неугодным ей певцам

Как отметил музыкальный критик, не нужно демонизировать кланы на российской эстраде.

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Вокруг ТВ» развеял миф, что певица Алла Пугачева в свое время не давала на эстраде путь молодым талантам, перекрывая им кислород.

«Я бы не демонизировал эти кланы. Талантливый артист всегда сможет о себе заявить. И примеров много. И Земфира, и Димаш. Ну как Земфиру можно было не замечать? И почему-то Пугачева ее не закрыла». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, нельзя закрыть большой талант. «А почему она тогда не закрывает Аллегрову? Она на образе Пугачевой работает. Почему Земфиру не закрыла, которая была ее конкуренткой и в начале двухтысячных годов эта певица закрыла по популярности саму Пугачеву», — заметил он.

Ранее певица Наталия Гулькина рассказывала, что Алла Пугачева не давала ей в свое время добиться успеха. Примадонна даже ответила на эти слова, заявив, что это полная неправда.

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