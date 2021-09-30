«Элегантное решение»: 72-летняя Пугачева в монохромном наряде с кожаными ботинками встретила гостей

Алла Пугачева всегда отличалась особым чувством стиля. Певица не скрывает, что для нее часто создавали наряды имениты кутюрье, даже Валентин Юдашкин. И теперь в 72 года она не частая гостья на красных дорожках и светских раутах. Однако она по-прежнему следит за модой и тщательно выбирает образы для любого случая.

Обычно днем Алла Борисовна носит наряды пастельных тонов, а вот вечером облачается в черные аутфиты. На восьмилетии двойняшек Лизы и Гарри она была в черном наряде. А накануне певица устроила в замке застолье. На званый ужин она позвала своих близких друзей — Лайму Вайкуле, Валерия Леонтьева, Стаса Намина. Пугачева решила облачиться в брюки скинни и толстовку на молнии. лук дополнили кожаные ботинки и митенки.

По словам Максима Галкина, они весело провели вечер. Даже двойняшки смогли развеяться. А вот поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Монохромные наряды очень актуальны. В принципе, это всегда достаточно элегантное решение. Монохромный наряд визуально вытягивает силуэт, делая фигуру стройнее. Алла Борисовна весьма изящна и стройна. Черный — ее любимый цвет. Я думаю, что она его выбирает не для того, чтобы казаться стройнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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