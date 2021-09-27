«А что я видела с той стороны хорошего?»: Гулькина снова набросилась с критикой на Пугачеву

Как отметила исполнительница, Примадонна действительно «душила» других звезд на эстраде.

Певица Наталия Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ снова набросилась с критикой на примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.

Ранее звезда говорила, что Примадонна «душила» коллег на сцене. Не давала пробиться к славе неугодным. Любопытно, что Пугачева ответила в соцсетях, сказав, что это неправда и Бог судья тем, кто такое распространяет.

«Это меня поразило. Если этого ничего не было, то, наверное, можно было это все оставить незамеченным, промолчать. И никто бы даже не узнал, но она огласила. Буду собирать факты. У меня есть подтвержденная информация. А что я видела с той стороны хорошего? Никто не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Это не моя выдумка, не моя придумка. Об этом раньше говорила Валя Легкоступова». Наталия Гулькина

Добавим, что Наталия Гулькина прославилась по группе «Мираж». Эта команда была популярна в девяностых годах прошлого века.

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