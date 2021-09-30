«Очень весело посидели!»: Пугачева устроила ужин с детьми и жюри «Голос. 60+» в полном составе

Алла Пугачева всегда славилась своим гостеприимством. Она научилась готовить много разных блюд, поэтому друзья знают, что будут сытыми. Ее дети Лиза и Гарри порой едят кашу, овощные салаты и бутерброды. Не раз двойняшки сами готовили для родителей. Этой осенью Примадонна не раз выхода в свет. А накануне артистка решила устроить в замке в деревне Грязь званый ужин.

Лайма Вайкуле пришла в разгар застолья. Она принесла не только еду, но и букет от Ивана Урганта, так как была на съемках его передачи. Как оказалось, Примадонна собрала у себя дома всех членов жюри шоу «Голос. 60+». После плотного ужина они сделали совместное фото. Не спали и Лиза и Гарри, которые с радостью общаются с друзьями родителей. Вайкуле обняла сына Пугачевой, а Лиза улыбалась, позируя с мамой.

«Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри „Голос. 60+“ в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма, Олег Газманов с Мариной. Очень весело посидели!» — поделился Максим Галкин.

Поклонники давно не видели столько знаменитостей в одном помещении. «Супер компашка!» — отметила подруга Аллы Борисовны Алина Редель. «Алла Борисовна просто огонь», «А что за малыш в резиновых сапожках?», «Как приятно смотреть на лучики любви и обожания в ваших глазах», «Приятно видеть семью в полном составе счастливо улыбающуюся», «Какие вы все замечательные!» — прокомментировали пост подписчики.

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