«Армянский вариант»: Андрей Губин оценил красоту и талант Ольги Бузовой

Артист после долгого молчания выступил с откровением и не забыл про нашумевшую звезду современной эстрады.

Певец Андрей Губин признался, что положительно относится к телеведущей и исполнительнице Ольге Бузовой. Знаменитость не понимает, почему многим так не угодила исполнительница хита «Мало половин».

Звезда эстрады 90-х заявил, что Ольга ничем не отличается от других певиц. Губин добавил, что Бузова неплохо двигается. Да и лицом вполне вышла.

«Сейчас говорят, типа ужаснейшая Ольга Бузова. Я на самом деле ее такой вот ужасной не считаю, то есть, ну, чего, симпатичная девушка. Более-менее, армянский вариант, извините, Оля. Ноги длинные, ровные, чего? Зато она танцует хорошо», — отметил Губин в Радио «Комсомольская правда».

Артист завил, что вокал у Ольги слабоват. Впрочем, сильных исполнительниц Губин вообще не нашел среди молодых звезд.

Напомним, ранее экс-возлюбленный Ольги Бузовой — Давид Манукян — покинул проект «Ледниковый период». В отличие от своей бывшей избранницы, артист не смог участвовать в проекте из-за травмы. Теперь его партнерша — Аделина Сотникова — ищет нового напарника.

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