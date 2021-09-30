«Переговоры с Сергеем Лазаревым и Niletto»: Аделина Сотникова ищет замену Даве

Менеджер спортсменки Аделины Сотниковой рассказала, кто может стать новым партером знаменитости в шоу «Ледниковый период».

Напомним, фигуристке не с кем стало выступать еще до начала первого выпуска. На одной из тренировок Манукян повредил руку. Это была уже седьмая травма артист. Поэтому Дава решил не рисковать здоровьем и покинуть проект.

Теперь экс-партнерша Давида Манукяна ищет нового напарника для участия в шоу. Менеджер Аделины Сотниковой рассказала о поисках достойного кандидата.

«Ведется отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов. В том числе певцы Артем Качер, Артем Иванов, Севак. Также вели переговоры с Сергеем Лазаревым и Niletto, но они, к сожалению, не смогли из-за своего плотного графика. Попробуются еще Эльман и Ваня Дмитриенко», — заявила Анастасия IVKA СтарХиту.

Напомним, ранее Алексей Ягудин объяснил, почему зрители не обрадовались участию Дани Милохина и Ксении Бородиной в шоу «Ледниковый период».

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