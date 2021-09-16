Стали известны доходы пропавшего с радаров Андрея Губина

Звезда 90-х Андрей Губин пропал со всех радаров. Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» тяжело переживает болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Губин перестал давать концерты, в последнее время он живет в разных странах мира, а свою московскую квартиру сдает.

Звезда «Универа» Стас Ярушин в YouTube-шоу МузLoft начал рассуждать об артистах, которые мало зарабатывают.

«Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Я знаю таких артистов. Андрей Губин, например», — поделился актер.

Губин редко выходит на связь с поклонниками. Недавно его друзья забили тревогу — певец перестал отвечать даже на их сообщения. Написали даже заявление в полицию. К счастью, Андрей нашелся целым и невредимым.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.