Лиана Шульгина в монохромном образе позировала среди зебр

Невестка Валерии подобрала трендовый аутфит для прогулки по Африке.

Жена 22-летнего предпринимателя Арсения Шульгина Лиана разместила на личной странице в Instagram фото нового модного образа. Примечательно, что запечатлелась знаменитость среди полосатых животных Африки.

Напомним, недавно младший сын певицы Валерии вместе со своей возлюбленной улетели в Африку. Там чета Шульгиных отмечает свадьбу подруги. Жена Арсения Шульгина уже успела отметиться на прогулке со львами. А теперь похвасталась завтраком среди гуляющих зебр.

«Зебры, жирафы, антилопы, обезьяны, которые свободно гуляют по территории отеля. Не могла поверить своим глазам, когда к нашему дому подошел жираф и спокойно начал есть. Уткнувшись в телефон, по отелю ходить — не вариант. Проверено! Когда мы завтракали, рядом гуляли зебры», — заявила Лиана.

Для прогулки с животными Шульгина выбрала молочную асимметричную юбку. Короткую модель изделия Лиана скомбинировала с вязаным кроп-топом и ботфортами на рельефной подошве. Также Шульгина украсила голову панамкой в тон наряда.

Отметим, ранее монохромным образом в молочных оттенках хвастались певицы Глюкоза и Светлана Лобода. Как и Лиана Шульгина, исполнительницы создали модные луки с преобладанием одного цвета — молочного.

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