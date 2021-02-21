«Полетела на концерт»: Светлана Лобода поддержала тренд на монохромный образ

Певица Светлана Лобода опубликовала в одном из последних постов своего микроблога ролик, в котором запечатлелась в аутфите стиля монохром.

Артистка надела спортивный костюм сливочного цвета. В тон трикотажному изделию Светлана подобрала короткий пуховик с капюшоном. А дополнила образ Лобода кроссовками белоснежного цвета.

Вот уже который раз знаменитости выбирают монохромные модные «луки». Так, Лобода вслед за Собчак продемонстрировала одежду в одной цветовой гамме. Только вместо пудрового оттенка Светлана предпочла тотальный белый.

«Полетела на концерт», — объяснила свое появление рядом с бортом самолета знаменитость.

Отметим, что для своего небольшого путешествия Светлана взяла довольно объемную сумку темно-зеленого цвета. Изумрудный аксессуар стал акцентным пятном в аутфите артистки.

Поклонники Лободы с восторгом восприняли такой стиль кумира.

«Вы очень супер выглядите», «Улыбчивая, Лободушечка! Обожаю, когда у Вас такой муд», «Сумка классная», «Королева», «Шикарная», «Потрясающе выглядишь», «Необыкновенная», «Какая красивая сумка», — написали подписчики в комментариях под видео.

Также фанаты певицы из разных уголков России попросили Светлану поскорее прилететь к ним и выступить именно в их городах.

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