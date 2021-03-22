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Леди в белом: Глюк’oZa в пальто с меховым шарфом и брюках-дудочках поддержала тренд на монохром

Певица позировала в total white look на ночных съемках.

Леди в белом: Глюк’oZa в пальто с меховым шарфом и брюках-дудочках поддержала тренд на монохром
Наталья Чистякова-Ионова. Фото: instagram.com/glukozamusic/

Многие звезды уже не первый сезон выгуливают наряды в единой цветовой гамме. Дело в том, что монохром как тренд уже давно завоевал не только мировые подиумы, но и гардеробы модниц.

Не так давно в тотальном черном образе в свет вышла продюсер Яна Рудковская. Поддержали total black look и супермодель Наталья Водянова, и жена модельера Валентина Юдашкина Марина.

Предпочтение тотальному белому отдала певица Глюк’oZa, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова. Звезда появилась на ночных съемках в белоснежном образе: пальто с длинным меховым шарфом, брюках-дудочках и ботильонах на каблуке.

Утеплиться девушку заставил снегопад. Несмотря на приближающийся к финалу март, в столицу весна пока не торопится. И многие знаменитости вынуждены утепляться по-зимнему. Например, Татьяна Навка, выбрав монохромный образ цвета слоновой кости, отправилась на прогулку.

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