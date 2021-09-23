Невестка Валерии в наряде с акцентом на «осиную» талию не смогла подобрать вещи по размеру

В одной из последних Stories личного микроблога жены Арсения Шульгина — Лианы — появилась свежая фотография знаменитости в новом образе. Примечательно, что одежда буквально слетала с худенькой 23-летней мамочки.

Шульгина еще до родов признавалась, что весит 45 килограммов при росте 168 сантиметров. Во время беременности вес Лианы достиг 60,9 килограммов.

После рождения дочери Селин, невестка Валерии стала терять килограммы. Шульгина начала весить 53-54 килограмма. Однако на последнем шопинге жена предпринимателя Арсения Шульгина не смогла найти желанные вещи нужного размера.

Лиана запечатлелась в примерочной в кроп-топе с длинными рукавами и принтом «тай-дай». Изделие плавно спускалось с плеч Шульгиной. Так же висели на худой фигуре кожаные брюки со шнуровкой.

Лиана пожаловалась на то, что все все вещи в магазине оказались большими. При этом Шульгина не считает себя худенькой:

«Все вещи очень большие, даже не ушьешь. При том, что я нормального телосложения. Не представляю, как покупают вещи худенькие девушки».

Напомним, ранее Лиана Шульгина поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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