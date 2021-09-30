Соседов в шоке от выходов Пугачевой в свет с «прилизанной прической» и в «странных платьицах»

Как отметил музыкальный критик, он не верит в сегодняшнее счастье Примадонны.

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Вокруг ТВ» заявил, что бренд некогда великой певицы Аллы Пугачевой потерян навсегда.

«Я когда-то любил Пугачеву. Но ту – старую. Сейчас уже не та Пугачева. Это какой-то облик Аллы Пугачевой. Алла Пугачева – это бренд, но не сегодняшняя женщина с именем Алла Пугачева. Это как Чарли Чаплин, Мерлин Монро, Луи Армстронг». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, он не понимает, почему Пугачева выходит на публику «с прилизанными прическами» и в «странных платьицах». «Пугачева – это рыжая грива. Это начесы, это балахон. Это энергия, жесты, оскал. Ничего сегодня у Пугачевой нет. Бренд потерян, бренд распался. Я не верю в ее счастье. Это игра на публику. Тогда мы верили ей, а потом раскрылась история со ее бывшим мужем Стефановичем, который придумывал все ее образы», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов не в первый раз нелестно отзывается об Алле Пугачевой. При этом она не обращает внимания на его критику.

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