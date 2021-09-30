«Если бы пела вживую, то была первой»: Соседов объяснил, как Пугачевой удалось стать популярнее Ротару

По словам музыкального критика, в какой-то момент Ротару зареклась от фонограмм, но позже все равно к ним вернулась.

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Вокруг ТВ» объяснил, почему певица Алла Пугачева стала популярнее Софии Ротару.

«София Ротару подорвала свое здоровье, когда выступала на открытых площадках. Она давала по три концерта в день в каких-то колхозах на ужасной аппаратуре. Конечно, живьем. Настал момент, когда она уже не смогла давать живые концерты». Сергей Соседов

Соседов вспомнил, как в 1977 году у Ротару остановилась фонограмма на большом концерте во Дворце спорта. «И был большой скандал. Я ребенком помню статью в газете. Ее отлучили от гастролей на год. Она получила строгий выговор от Крымской филармонии. Ротару зареклась от фонограмм и работала вживую. Но потом у нее был обморок после концерта. Ей сказали, что у нее нет физических сил для двухчасовых концертов. Может настать момент, когда ее уже не спасти. Она стала использовать плюсовую фонограмму. Потом случилась Перестройка, «Ласковый май». Тотальная фанера. Я уверен, если бы Соня Ротару пела вживую сольные концерты, она была бы сегодня первой, а не Пугачева», — заявил Соседов.

Напомним, что на протяжении долгих лет все следили за скрытым противостоянием Ротару и Пугачевой. Журналисты их постоянно сравнивали и стравливали.

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