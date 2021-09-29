«Только пирожные!»: Пугачева в митенках и зауженных брюках устроила застолье в замке с Вайкуле

Певица приняла дома гостей. Она была рада увидеться с давней подругой, которая заехала к ней не с пустыми руками.

Алла Пугачева всегда славилась своим гостеприимством. Многие друзья певицы знают, что она прекрасно готовит. Если в прошлом году Примадонна и Максим Галкин почти не покидали замок в деревне Грязь из-за пандемии, но теперь с радостью видятся с друзьями. Не так давно влюбленные даже вышли вместе в свет, посетив премьеру фильма. А потом устроили вечеринку в честь 8-летия двойняшек Лизы и Гарри.

Но этого Алле Борисовне показалось мало. В конце сентября она устроила званый ужин в замке. В гости к ней сразу после съемок в «Вечернем Урганте» заглянула Лайма Вайкуле. Обычно подруги видятся в Юрмале, но Примадонна давно туда не ездила. Она встречала гостей в черных зауженных брюках, кофте на молнии и митенках. Звезда приняла подарки Вайкуле, которая передала букет от Урганта и принесла еду.

«Только пирожные! Сегодня можно», — заявила Пугачева. «Это репортаж. Но на самом деле, одна дама с дюн принесла другой даме с дюн пирожные», — пояснила Вайкуле.

Примечательно, что в зале за большим столом уже сидели гости. Лайме осталось только к ним присоединиться. Максим Галкин тоже с радостью с ней обнялся. «Хорошеете с Аллой Борисовной с каждым днем! Приятно смотреть!», «Какое милое видео, такое доброе и немного лиричное», «Какие красивые, невероятные», «Лайма, вы с Аллой Борисовна выглядите здорово!», «Лайма шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

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