«Мне помогали простые люди»: Соседов назвал сумму, которую потерял после разорения банка

Как отметил музыкальный критик, на него тогда «не упала ни одна блестка шоу-бизнеса».

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью для «Вокруг ТВ» озвучил, сколько денег потерял в 2017 году после разорения одного из достаточно престижных банков страны.

«За мной никто не стоит. Меня никто не продвигал. У меня нет покровителей в министерствах. Мне никогда не помогали деятели шоу-бизнеса – миллионеры и миллиардеры. Они знали о моих проблемах, когда я терял деньги в банках. На меня не одна блеска шоу-бизнеса не упала. Мне никто копейки не дал оттуда, хотя могли бы дать, но я не просил. Мне помогали простые люди, небогатые. Материально помогали». Сергей Соседов

«Это когда ты потерял 10 миллионов рублей в банке?» — спросила ведущая.

«Да. И не только там. Я с деньгами не очень дружу. То, что я имею сейчас – это дать может моей особой позиции. Жизненной и профессиональной. И в профессиональных кругах меня знают», — заметил Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов – яркий российский музыкальный критик. Он часто оказывается в центре внимания в связи с различными скандалами из мира шоу-бизнеса.

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