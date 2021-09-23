«У артистов хорошие гонорары»: Сергей Соседов раскрыл настоящую сумму пенсии Аллы Пугачевой

Как отметил музыкальный критик, Лолита Милявская поскромничала, когда назвала цифру в 46 тысяч рублей.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что пенсия певицы Аллы Пугачевой превышает сумму в 46 тысяч рублей, о которой ранее говорила другая исполнительница Лолита Милявская.

«Она получает за пятьдесят тысяч рублей. Тридцать тысяч ей начисляют за звание народной артистки СССР и еще 23 тысячи за прочие заслуги. Где-то 53 тысячи рублей получает Алла Пугачева в месяц от государства. Я не считаю, что артисты должны получать такую большую пенсию. Они могут, конечно, иметь другую, не как у простых людей, зарплату за свою работу. У артистов, как известно, очень хорошие гонорары. Они могут копить деньги. А пенсия — это другое. Пенсия не должна рассчитываться из гонораров». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, пенсии у людей, независимо от того артист он или нет, должны быть более-менее одинаковыми.

«Моя мама в месяц зарабатывала по 300-350 рублей в СССР. Но она и трудилась в две смены. Она инженер-техник. Мама работала на предприятии. У нее большой стаж, выслуга лет. Она — ветеран труда. У нее сейчас пенсия 23 тысячи рублей», — заявил Соседов.

Ранее Лолита Милявская в шоу «Антонимы» озвучила и свою пенсию. Она составляет 23 тысячи рублей. При этом она заметила, что Алла Пугачева получает в два раза больше.

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