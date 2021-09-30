«Вес – 10 килограммов. Мы взвесили»: Соседов — об ощущениях, когда трогал грудь одиннадцатого размера

Как отметил музыкальный критик, ему в тот момент казалось, что на женщине «что-то надето».

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью для «Вокруг ТВ» рассказал о своих ощущениях, когда прикоснулся у женщины к груди одиннадцатого размера.

«Героиня одной из твоих программ — женщина с одиннадцатым размером груди, которую ты потрогал, кстати. Я вижу, что уклон программы жаренный», — заметила ведущая.

«Одиннадцатый размер груди — это не силиконовая грудь, как у какой-нибудь красотки, которая накачала себя. Это тяжелая болезнь. Человек страдает от этого. Это вовсе не аттракцион. Это вовсе не какая-нибудь вертихвостка, которая ловит любовников. Ей эта болезнь мешает жить. Вес ее груди — 10 килограммов. Мы взвесили. Вот она это носит на себе — 10 килограммов. Но 99 процентов людей об этом никогда не думают, кроме врачей. Эта грудь – она не выглядит как грудь. Ощущение, что на ней что-то надето. Какой-то пластический грим, актерский. А женщина абсолютно прелестная и нормальная». Сергей Соседов

Напомним, что Сергей Соседов никогда не был женат. Он проживает в квартире со своей мамой.

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