«В советской стране все жили достойно»: Соседов раскрыл гонорар Пугачевой за выступление в СССР

Как отметил музыкальный критик, артисты и в те времена не бедствовали.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыл гонорар певицы Аллы Пугачевой за концерт в СССР.

«Пугачева пела в Советское Союзе за гонорар в 47 рублей 50 копеек. Это была огромная сумма за концерт по тем временам. Ей платили две ставки в «Союзконцерте» — это 38 рублей. Плюс 9 рублей 50 копеек доплачивали каждый раз «за мастерство». Это хороший гонорар, поверьте». Сергей Соседов

Как добавил Соседов, не надо сегодня рассказывать о гонорарах в США того времени.

«Езжайте туда и посмотрим, сколько вы там заработаете. Говорить, что в Советское время артистам мало платили — неправильно. Кто поехал в итоге на Брайтон-Бич — не стал знаменитым. Пугачева ведь почему-то не поехала на Брайтон. В советской стране все жили достойно, но не как, конечно, в Америке. У нас был другой строй. Это надо понимать», — заметил он.

Ранее Сергей Соседов озвучил сумму пенсии Аллы Пугачевой. Она, как он утверждает, равна 53 тысячам рублей в месяц.

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