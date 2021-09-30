«Я говорю вежливо и подбираю слова»: Цой пригрозил судом Костюшкину после «Шоумаскгоон»

Инцидент между звездами произошел на популярном проекте несколько дней назад.

Певец Стас Костюшкин в соцсетях разместил забавный ролик, в котором музыкант Анатолий Цой угрожает ему судом.

«Стас, слушай внимательно. Я говорю вежливо и подбираю слова. На «Шоумаскгоон» ты оскорбил меня и мои чувства. Жди, жди. В суд тебя позовут скоро», — заметил Анатолий Цой, пародируя лидера «Ногу свело» Максима Покровского в его недавнем конфликте с Димой Биланом.

«Я хоть глаза твои увидел», — ответил на это Костюшкин.

Ниже певец дал необходимые пояснения.

«Вы уже наслышаны, в какую неприятную ситуацию я попал из-за нелепой шутки на «Шоумаскгоон». Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в Инстаграм!» Стас Костюшкин

больше по теме Костюшкин рассказал, почему в молодости отказался жениться на Нетребко Будущие звезды вместе учились в музыкальном училище.

Напомним, что на проекте Стас Костюшкин, обращаясь с Анатолию Цою, заметил: «Просыпайся, Толя. По твоим глазам не видно, спишь ты или нет». После этого телезрители обвинили музыканта в расизме.

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