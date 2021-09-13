«Мне Евгений Плющенко помог»: Анита Цой рассказала о восстановлении после перелома стопы

Как отметила певица, пока она может передвигаться только в инвалидном кресле.

Певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своем восстановлении после перелома стопы. Сейчас исполнительница может передвигаться только в инвалидной коляске. Ее правая нога находится в ортопедическом сапожке.

«Травму я получила в Турции. Просто надела обычные тапки и подвернула ногу. Вывернула ее. Заработала в итоге перелом стопы. Мне Евгений Плющенко помог. Поделился контактами врачей. Они обещают более быстрое восстановление. Скоростное». Анита Цой

Как отметила Анита Цой, не так давно у нее взяли анализ крови, необходимый для дальнейшего лечения. «Я вылетаю на гастроли и беру с собой все. Надеюсь, что скоро поправлюсь. Недавно мне дали звание народной артистки. В шоу-бизнесе всего пять человек, у кого есть такое звание», — заявила Анита Цой.

Напомним, что Анита Цой травмировалась на съемках клипа. При этом восстановление, по предварительным данным, займет не менее шести недель.

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