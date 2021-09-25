«Терпеть не могу женские голоса»: Стас Костюшкин раскритиковал коллег по шоу-бизнесу

На НТВ стартовал проект от создателей «Маски» «Шоумаскгоон».

В нем участвуют Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон и Диана Анкудинова.

Правила следующие: сначала звезды выступают на сцене, а потом ставят друг другу баллы от 2 до 9 баллов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков.

После выступления Алисы Мон Стаса Костюшкина буквально понесло. Он признался, что ему понравился номер певицы, однако не обошлось без громкого заявления.

«Я терпеть не могу женские голоса, честно вам скажу. Но от голоса Алисы я в восторге!» — заявил Костюшкин.

Стас также сообщил, что в последнее время плохо засыпает и в шутку попросил Мон попеть ему колыбельные. Остается только догадываться, как на это может отреагировать жена Костюшкина Юлия.

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