Костюшкин рассказал, почему в молодости отказался жениться на Нетребко

В первом выпуске «Шоумаскгоон» на НТВ Стас Костюшкин сделал сенсационное признание. Как выяснилось, в молодости он чуть было не женился на Анне Нетребко! Нынешний муж оперной дивы Юсиф Эйвазов попросил певца прокомментировать этот момент.

«Этого хотел не я! Этого хотела моя мама! Она постоянно говорила: «Почему ты все время выбираешь каких-то выдр? Возьми Нетребку!». Но я говорил ей, что мне она не нравится», — заявил певец.

Эйвазов, в свою очередь, поблагодарил Костюшкина, что этого не случилось, так как Анна вряд ли бы ушла, по его словам, от Стаса, и Юсиф не смог бы стать ее мужем.

Напомним, в 1989 году Стас Костюшкин окончил Ленинградское музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова по классу фортепиано, на одном курсе с ним училась будущая звезда мировой оперы Анна Нетребко.

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