«У нас роман продолжается до сих пор»: Александр Иншаков высказался о чувствах к Ольге Кабо

Актер Александр Иншаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался после слухов о романе с актрисой Ольгой Кабо. Вместе они много лет назад сыграли в картине «Крестоносец».
«У нас роман продолжается до сих пор. Вы же видите. Она настоящий друг. Всегда поддержит».
Высказалась об отношениях с актером и каскадером и Ольга Кабо, пришедшая на программу.
«С Сашей мы познакомились в 1986 году. Я была тогда еще студенткой ВГИКа. Это случилось на киностудии «Мосфильм». Потом были наши совместные фильмы. В том числе знаменитый «Крестоносец». Александр такой человек, что любая женщина сделает все, что он попросит. Саша всегда вдохновляет на какие-то поступки и подвиги», — заметила Ольга Кабо.
Напомним, что у Александр Иншаков женат на флористе по образованию Марине Терентьевой. Она на 17 лет моложе мужа.
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