«Вера сорвала съемки»: Александр Иншаков рассказал о непростых отношениях с Сотниковой

Как отметил актер и знаменитый каскадер, в одном из фильмов они целовались, но при этом ненавидели друг друга.

Актер и каскадер Александр Иншаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своих отношениях с актрисой Верой Сотниковой. Они вместе снимались в 2000 году в картине «Рыцарский роман».

«Мы уже в конце съемок сильно поссорились с Верой. Последний съемочный день был у нас в Стамбуле. Вера сорвала съемки. Мы с ней немножко не поняли друг друга. Она обиделась на меня. Я ей что-то сказал резкое. Она убежала. Мы досняли все без нее. У нас на следующий день была сцена любви, а мы в тот момент друг друга ненавидели». Александр Иншаков

Как отметил Иншаков, на ненависти они прекрасно в итоге сыграли любовь. Очень страстно целовались. Однако на самом деле никакого романа у них не было, как в те годы писала пресса.

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Напомним, что у Александр Иншаков женат на флористе по образованию Марине Терентьевой. Она на 17 лет моложе мужа.

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