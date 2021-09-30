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«У кого техника лучше?»: Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно сыграли в футбол

Герцоги Кембриджские с рабочим визитом отправились в Северную Ирландию.

«У кого техника лучше?»: Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно сыграли в футбол
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям блистали на красной дорожке в Лондоне. Причем, блистала в прямом смысле слова Кейт – герцогиня появилась на публике в «золотом» летящем платье в пол, произведя настоящий фурор. А теперь герцоги Кембриджские с рабочим визитом отправились в Северную Ирландию. В рамках поездки они встретились со студентами Ольстерского университета и сыграли в футбол.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Снимки с мероприятия появились в инстаграм Кенсингтонского дворца.

«У кого техника лучше?», — гласила подпись под фото.

Принц Уильям
Принц Уильям. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Продемонстрировав свое спортивное мастерство, Уильям выступил с речью, в которой отметил, что проект Sport Uniting Communities является «вдохновляющим».

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