«У кого техника лучше?»: Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно сыграли в футбол

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям блистали на красной дорожке в Лондоне. Причем, блистала в прямом смысле слова Кейт – герцогиня появилась на публике в «золотом» летящем платье в пол, произведя настоящий фурор. А теперь герцоги Кембриджские с рабочим визитом отправились в Северную Ирландию. В рамках поездки они встретились со студентами Ольстерского университета и сыграли в футбол.

Снимки с мероприятия появились в инстаграм Кенсингтонского дворца.

«У кого техника лучше?», — гласила подпись под фото.

Продемонстрировав свое спортивное мастерство, Уильям выступил с речью, в которой отметил, что проект Sport Uniting Communities является «вдохновляющим».

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