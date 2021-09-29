Выглядит великолепно: Кейт Миддлтон в «золотом» платье очаровала «Агента 007»

Накануне в Лондоне состоялась долгожданная премьера фильма о приключениях Джеймса Бонда – «Не время умирать». По традиции, первый показ «Бондианы» проходит в Великобритании, а посещают его члены королевской семьи. На красной дорожке в «Альберт-Холле» появились принц Чарльз с женой Камиллой и герцоги Кембриджские.

Кейт Миддлтон сразила наповал всех собравшихся. Будущая королева появилась на публике в платье Jenny Packham, расшитом золотыми пайетками. К нему она подобрала золотые серьги и такого же оттенка туфли на шпильке. На премьере монархи встретились с исполнителями главных ролей. Кейт, пожав руку Дэниелу Крейгу, рассказала, что она большая его поклонница. Актер же в ответ отметил, что герцогиня выглядит просто великолепно. Об этом пишет People.

Добавим, что картина «Не время умирать» стала юбилейной, 25-й о Джеймсе Бонде и последним фильмом «Бондианы» для Дэниела Крейга. 53-летний актер отказался сниматься в дальнейших сериях о приключениях агента 007.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.