Кейт Миддлтон в «золотом» платье в пол с рукавами-крыльями вышла в свет с принцем Уильямом

Герцог и герцогиня Кембриджские отметились на красной дорожке премьеры фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне.

Кейт Миддлтон уже 10 лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Как известно многим поклонникам королевской семьи, внук королевы Елизаветы II долго не решался сделать предложение руки и сердца. Но теперь у них уже трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. А недавно герцогиня Кембриджская несколько месяцев не появлялась на публике, чем спровоцировала слухи о новой беременности.

больше по теме Кейт Миддлтон в брюках клеш и сливочном жакете появилась на публике после слухов о беременности Герцогиня Кембриджская вернулась к своим королевским обязанностям после каникул и встретилась с военными в Англии.

Однако Кэтрин не так давно развеяла сплетни, появившись на встрече с военными. Она продемонстрировала стройную фигуру в брюках. Более того, теперь жена принца регулярно отмечается на разных мероприятиях, так как вернулась в своим обязанностям после каникул.

И 28 сентября супруги вышли в свет впервые за долгое время. Они решили побывать на премьере фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне. На красной дорожке Миддлтон предстала в ослепительно блестящем платье в пол золотого цвета с длинными рукавами-крыльями бренда Jenny Packham. Высокая прическа позволила открыть изящную шею, а в ушах были крупные сережки. Принц Уильям в смокинге вел ее под руку.

Также пришли увидеть фильм Кэри Фукунаги о новых приключениях легендарного спецагента на службе Ее Величества Джеймса Бонда и другие члены королевской семьи: принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Примечательно, что Кэтрин с мужем уже не первый раз посещают премьеры фильмов о Бонде. Это уже стало традицией в этой семье.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская посещали премьеру картины «007: Координаты «Скайфолл» в 2012 году. Кроме того, принц Чарльз приезжал и на съемочную площадку фильма «Не время умирать». А королева Елизавета II была на ковровых дорожка во время премьер таких картин, как «Я и полковник» 1958 года, «Рожденная свободной» 1966 года и «Ловушка для родителей» 1998 года.

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