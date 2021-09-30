«Решила прокачать себя по полной»: Макеева улетает на Мальдивы постигать азы психологии

В конце августа Анастасия Макеева объявила о том, что покидает соцсети, чтобы восстановить свое эмоциональное состояние. Позже актриса угодила в больницу и отменила все репетиции и спектакли. К счастью ее фанатов, все самое страшное позади – Макеева вновь на сцене.

Но совсем скоро она отправится на курорт. В своем инстаграм звезда рассказала, что планирует изучать психологию со звездным специалистом.

«Я лечу на Мальдивы, на неделю. Обучение у звездного психолога. На самом деле, я с Инной уже работала и это было очень интересно. Решила прокачать себя по полной. Так что э-ге-гей. Кстати, мне много интересных вещей про Инну рассказывал Филипп Киркоров, Любовь Успенская, поэтому у нее есть, чему поучиться. До моего отъезда осталась неделя. Буду рассказывать вам, как собираюсь на этот невероятный тренинг, который изменит в моей жизни все», — сказала Макеева.

больше по теме Анастасия Макеева выбрала пальто такого же оттенка, как и Меган Маркл Снимком актриса поделилась в своем инстаграме.

Напомним, в мае Анастасия вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал строитель Роман Мальков, который прошлым летом приехал из Словении.

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