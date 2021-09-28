Финансовый аналитик Эвелина Ружина: «Анастасия Макеева находится в большой опасности»

Финансовый аналитик Эвелина Ружина заявила, что актриса Анастасия Макеева может повторить судьбу Светланы Мальковой. Бывший муж строитель Роман Мальков платит художнице крохотные алименты на детей. При этом в будущем то же самое может случиться и с самой Макеевой, если она и прораб заведут наследника, а потом вдруг рассорятся и расстанутся.
«На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама».
Как отметила Ружина, осваивать азы финансовой грамотности актрисе нужно уже сейчас. Она посоветовала ей подумать о подушке безопасности. По словам Ружиной, женщины о подобных вещах начинают задумываться, когда петух уже клюнул в пятую точку. Не исключено, что Макеевой придется вступить в неравный бой с Мальковым за ребенка и деньги, если он когда-нибудь решит уйти из семьи, сообщает «Собеседник».
Строитель Роман Мальков в мае этого года взял в жены актрису Анастасию Макееву. При этом он бросил предыдущую жену с маленькими детьми.
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