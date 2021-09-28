Финансовый аналитик Эвелина Ружина: «Анастасия Макеева находится в большой опасности»

Актриса может сама оказаться в ситуации, в которую сегодня угодила художница Светлана Малькова.

Финансовый аналитик Эвелина Ружина заявила, что актриса Анастасия Макеева может повторить судьбу Светланы Мальковой. Бывший муж строитель Роман Мальков платит художнице крохотные алименты на детей. При этом в будущем то же самое может случиться и с самой Макеевой, если она и прораб заведут наследника, а потом вдруг рассорятся и расстанутся.

«На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама». Эвелина Ружина

Как отметила Ружина, осваивать азы финансовой грамотности актрисе нужно уже сейчас. Она посоветовала ей подумать о подушке безопасности. По словам Ружиной, женщины о подобных вещах начинают задумываться, когда петух уже клюнул в пятую точку. Не исключено, что Макеевой придется вступить в неравный бой с Мальковым за ребенка и деньги, если он когда-нибудь решит уйти из семьи, сообщает «Собеседник».

Строитель Роман Мальков в мае этого года взял в жены актрису Анастасию Макееву. При этом он бросил предыдущую жену с маленькими детьми.

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