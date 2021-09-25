«Приложили титанические усилия»: Макеева объявила, что отправила пасынка в школу

С началом учебного года экс-жена нового мужа актрисы Светлана Малькова обвинила звезду в негативном влиянии на сына.

Актриса Анастасия Макеева весной этого года вышла замуж за многодетного строителя Романа Малькова, с которым познакомилась прошлым летом – он делал ремонт на ее садовом участке. Мужчина переехал из Словении в Россию к новой жене. Вместе с ним перебрался к мачехе первенец Малькова, 16-летний Андрей.

Из-за пасынка Макеевой недавно разгорелся настоящий скандал: бывшая жена Малькова обвинила актрису и экс-мужа в негативном влиянии на ребенка. Мальчику нужно учиться, но он и не думает о том, чтобы продолжить путь к знаниям, а мачеха с отцом это, уверена Светлана Малькова, поощряют.

То, что это не так, доказала Анастасия Макеева накануне. Звезда вышла на связь с поклонниками и сообщила, что у них большой праздник – пасынок пошел учиться.

«Андрюха наконец-то пошел учиться, и мы приложили титанические усилия с Ромой, чтоб это состоялось», — написала звезда.

Макеева объяснила столь затянувшуюся подготовку к школе тем, что документы из Любляны шли так долго. Но сейчас все встало на свои места.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!