«Слишком чисто для такого рода персон»: Макеева объяснила, почему не пустит Малькову к себе домой

По словам актрисы, она верит, что художница все-таки встретится в ближайшее время с сыном.

Актриса Анастасия Макеева в сторис Instagram заявила, что не пустит художницу Светлану Малькову на порог своего дома.

«Может тебе сердца твоего хватит все же встретиться с сыном. Но не мечтай. В дом свой я тебя не пущу. У меня слишком чисто для такого рода персон, как ты! Погуляете на нейтральной территории. Надеюсь, хватит такта сделать это без камер и диктофонов, как твоя дочь». Анастасия Макеева

Как отметила Макеева, Малькова постоянно врет.

«Ложь, Светлана, распространяешь только ты. Документы из школы ты не высылала. Только в конце августа мы смогли их забрать. Будь в тебе хоть капля заботы о сыне, ты бы сама их выслала, и Андрей пошел в школу вовремя, но ты этого не сделала. Может «заботливая» мать расскажет, почему не выслала документы? Ты так привыкла врать, что сама запуталась», — заметила она.

Напомним, что война между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой длится уже несколько месяцев. Актриса и художница регулярно шлют проклятия в адрес друг друга.

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