«Как мило»: Седокова в секси-шортиках прильнула к мужу, засветив крепкий «орешек»

Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу в прошлом году. Для артистки этот союз стал третьим и, похоже, самым счастливым. Певица души не чает в муже, который, к слову, ее младше почти на десять лет, и довольно часто показывает в своем инстаграм семейную идиллию.

На этот раз Анна поделилась снимком, на котором позировала в объятиях спортсмена, примерив секси-шортики.

«Как мило! Какая красивая пара! Счастья вам на долгие годы», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Седокова презентовала свой новый альбом Secret Soul. Кроме того, певица успевает заниматься развитием собственного бизнеса – линейкой одежды.

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