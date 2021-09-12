«Коленки не будут упираться в руль»: Седокова, блеснув внушительным бюстом, выбрала машину для мужа

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма. По словам артистки, он, как и многие высокие люди, сталкивается с определенными проблемами при управлении автомобилем. К этому моменту Анна решила подойти с долей юмора. В своем Instagram она поделилась фото, на котором позировала на фоне крупногабаритной автомашины.

«Любимый, я, наконец, нашла машину по размеру подходящую тебе. Впервые коленки не будут упираться в руль», — написала Седокова.

Тимма оценил чувство юмора жены, оставив в комментариях смеющиеся до слез смайлы.

Для фотосессии певица выбрала «рваные» джинсы и топ, блеснув своими роскошными формами.

Напомним, недавно Анна выпустила свой новый альбом Secret Soul и новые композиции, клипы на которые снимала в разных частых света.

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