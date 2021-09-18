Седокова показала модную куртку на осень, но не смогла скрыть сочную грудь

Недавно Анна Седокова выпустила свой новый альбом Secret Soul, куда вошли новый треки. Активно работая над созданием музыки, певица не забывает развивать и другое направление. Она работает над созданием собственного бренда одежды.

В своем микроблоге Анна покрасовалась в куртке-жакете, которая, по мнению артистки, станет популярной этой осенью. Ее капюшон выполнен из ткани «звериного» принта. Дополняет наряд широкий пояс. В новой куртке Седокова позировала перед зеркалом, не забыв блеснуть своим пышным бюстом.

Напомним, в прошлом году артистка в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал баскетболист Янис Тимма.

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