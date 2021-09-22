«Моя королева»: Седокова сделала акцент на пышную грудь, позируя в косухе

В конце лета Анна Седокова выпустила свой новый альбом Secret Soul. Теперь же артистка представит еще одну новую песню – «Обезболил». Дата премьеры намечена на 1 октября. Об этом она сообщила в своем инстаграм.

«Это самая красивая песня, написанная мной. И самая сложная. Я ничего не писала больше двух лет. Не могла. Потому что была счастлива. А о счастье сложно писать», — написала Седокова.

На кадрах видео Анна появилась в кожаной косухе и черном топе, сделав акцент на свои пышные формы.

«Моя королева», — написал в комментариях муж артистки, баскетболист Янис Тимма.

Напомним, Седокова вышла замуж за Тимму в прошлом году. Этот брак стал для нее третьим, а для спортсмена вторым.

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