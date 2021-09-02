Гражданин Армении и убытки двух фирм: что известно о новом ухажере Ксении Бородиной

В богемной тусовке обсуждают нового возлюбленного телеведущей Ксении Бородиной. Предполагается, что им стал армянский ресторатор и блогер Эрик Авагян по прозвищу Гриша Эрик. Недавно в СМИ появилось видео, как Ксения в длинном красном платье танцует с брутальным мужчиной и похоже, ощущает себя с ним, как за каменной стеной.

Где родился и вырос Эрик Авагян

Об Эрике известно немного. А его Инстаграм создает образ мужчины загадочного, немногословного и при деньгах. В нем преимущественно можно увидеть многочисленные черно-белые фотографии без каких-либо надписей и пояснений. Как правило, там изображены автомобили или курящий Эрик. Кстати, в соцсетях Эрик Авагян обозначен как Гриша Эрик. Это его творческий псевдоним.

Известно, что Эрик Авагян родился и вырос в Армении. И он до сих пор является гражданином этой страны. Шесть лет назад Эрик переехал в российскую столицу. В Москве он учился в РЭУ им. Плеханова на факультете экономики и народного хозяйства.

Как выяснили наши коллеги из издания «Комсомольская правда», еще в студенчестве Эрик стал соучредителем и гендиректором нескольких фирм. Одна компания, занимающаяся продажей продуктов и сигарет, уже закрылась, а другие еще продолжают действовать. Однако убытки двух фирм, занимающихся торговлей топливом, составляют 35 миллионов рублей, пишут журналисты «Комсомолки».

Впрочем, этот факт не мешает Эрику Авагяну наслаждаться жизнью: ездить на дорогих машинах и быть поклонником кальянного рэпа — музыкального жанра, в котором песня исполняются на русском языке с восточным акцентом. Самыми яркими представителями этого направления являются Тимати, Мот и Монатик.

Какие женщины были в жизни Гриши Эрика

Темпераментный Эрик очень нравится женщинам. Хотя отношения с ними бывают очень болезненными. Так, однажды в сторис Гриша Эрик рассказал, что расстался с девушкой, которая была психологически зависима от боли и разных препаратов. Ей нравилось причинять себе физические страдания. Кстати, на вопрос подписчиков, не бил ли Эрик Авагян свою возлюбленную, он многозначительно ответил: «Это личное».

Также известно, что Эрику нравятся женщины типажа Ксении Бородиной. А ведущая «Дома-2» в последнее время предпочитает горячих восточных мужчин.

Кстати, отец Ксении – Ким Амоев, так же, как и Гриш Эрик, – армянин по национальности. К представителям этой нации относится и отец ее дочери Маруси Юрий Будагов.

Говорят, Ксения и Эрик познакомились благодаря участнице «Дома-2» Инессе Шевчук. После развода с Курбаном Омаровым Ксения и Эрик были замечены вместе на отдыхе в Армении. А в Инстаграме Бородиной появлялись многочисленные букеты цветов. Скорее всего, они были подарены теледиве именно Гришей Эриком. Кстати, Ксения старше Эрика на девять лет.

А нам же остается только ждать, к чему приведут эти отношения – к краткому страстному роману или же к чему-то большему. И закроет ли теледива глаза на финансовые долги нового избранника.

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