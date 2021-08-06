Не смогли построить любовь: Бородина и Омаров официально развелись после шести лет брака

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина и ее муж бизнесмен Курбан Омаров официально перестали быть мужем и женой. Мировой суд Кунцевского района поставил точку в этой истории. Правда, впереди у пары еще раздел имущества, если он, конечно, будет. Телеведущая и предприниматель не смогли построить любовь, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров сыграли свадьбу летом 2015 года. В том же году на свет появилась их общая дочь Теона. В июне нынешнего года в СМИ появились первые новости, что пара решила развестись. Таким образом, их союз продержался шесть лет.

Добавим, что Ксения Бородина и Курбан Омаров жили в шикарном доме. По предварительным данным, его на свои деньги купила Ксения Бородина.

Сам Курбан Омаров через своих представителей ранее говорил, что не собирается претендовать на имущество жены. Для него главное условие, чтобы она не мешала его общению с их общей дочерью.

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