«Мои мальчишки»: Ольга Картункова предстала с сыном и бойфрендом дочери

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова дала понять, что с одинаковой теплотой относится к обоим парням.

Актриса Ольга Картункова — мама двоих взрослых детей. У звезды шоу «Однажды в России» сын Александр и дочь Виктория, которая всего на десять месяцев старше своего брата.

Но с недавних пор можно сказать, что в семье Ольги Картунковой появился третий ребенок. Это бойфренд наследницы актрисы Виктории. Звезда дает понять, что с большой теплотой относится к избраннику дочери — она заботится о нем, как о своем ребенке.

В микроблоге Ольга Картункова рассказала, что приобрела обновки и для сына, и для возлюбленного дочери.

«Приодела своих любимых мужчин в наитеплейшие куртки. Мальчишки в восторге», — поделилась Ольга Картункова.

Публикацию она сопроводила фото, на котором запечатлелась с двумя фактурными молодыми людьми — сыном и бойфрендом дочери.

Подписчики Ольги Картунковой отметили, что парни похожи друг на друга, как братья. Многие даже решили, что у Ольги два сына.

«Дочь жениха искала на брата похожего», «Оль, у вас трое детей? Еще же доченька есть», «Мальчишки очень похожи друг на друга», «Мальчик слева от Ольги — копия папа», «Вы втроем так похожи», — высказались в Сети.

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