«Такой принт очень актуален»: Бородина похвасталась обновками из коллаборации Gucci и Disney

Телеведущая пополнила гардероб комплектом, состоящим из толстовки и кроссовок с Дональдом Даком.

Звезда экрана Ксения Бородина регулярно ходит на шопинг, радуя себя обновками люксовых брендов. На этот раз девушка поделилась радостной новостью о том, что пополнила гардероб культовыми экземплярами толстовки и кроссовок Gucci из коллекции Disney.

Бородина с удовольствием распаковала пакеты, в которых лежали заветная пара популярных белых кроссовок бренда, декорированная Дональдом Даком из мультфильма «Утки». Точно такой же рисунок украсил белую толстовку.

«Такой принт очень актуален», — отметила Бородина. – «Прикольные кеды. Смотрите, какие классные!».

Бородина не могла налюбоваться своим приобретением. Она покрутила кроссовку в руках, развернула толстовку и сняла на видео, как выглядят ее обновки. «Огонь?», — поинтересовалась она у подписчиков.

К слову, это не первая мультяшная коллекция Модного дома и мультипликационной студии. До этого Gucci выпустил одежду с Микки Маусом, и вся модная светская тусовка с удовольствием приобрела трендовые наряды и аксессуары, декорированные ярким любимцем всех детей.

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