«Все очень растерянные, испуг в глазах»: Ольга Картункова высказалась о новых ограничениях в Москве

Звезда шоу «Однажды в России» дала понять, что пока до конца не может осознать происходящее.

Известная актриса, звезда КВН Ольга Картункова поделилась в микроблоге своими эмоциями по поводу новых ограничительных мер в Москве из-за эпидемии коронавируса.

В частности, знаменитость задели правила посещения мест общепита, которые вступят в силу в ближайший понедельник, 28 июня – в рестораны и кафе можно будет ходить только тем, кто доказал, что надежно защищен от коронавируса.

«Сегодня приехали на обед в наше любимое заведение. И нас предупредили, что с понедельника мы не сможем зайти без QR-кода, — написала Ольга Картункова в Instagram. — Половина персонала уже уволилось, людей нет в заведении. Все очень растерянные, рассеянные, испуг в глазах. И стало как-то не хорошо на душе, всех жалко, стало жалко и себя».

Ольга обозначила, что в ее характере – всегда идти наперекор. А потому новые меры вызывают протест в ее душе. Пока она знает, как ей поступить и что делать.

«Вспомнила песню Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас…». А прогнется ли? Вот в чем вопрос», — заключила Картункова.

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