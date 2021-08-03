«Маму до слез разве можно?»: дочь Ольги Картунковой исполнила кавер на хит Аллы Пугачевой

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова плачет от счастья и от осознания того, какой талантливой девушкой выросла ее дочь Виктория. 21-летняя наследница артистки обладает недюжинными вокальными талантами.

Звездная мама гордится своей дочерью и разместила в микроблоге видео, запечатлевшее, как Виктория исполняет кавер на песню Аллы Пугачевой «Нас бьют – мы летаем».

Исполнение получилось очень пронзительным. Ольга Картункова призналась, что была растрогана, слушая вокал дочери. Очевидно, что юная девушка понимает, о чем поет.

«Маму до слез разве можно, а?! Взрослеем на глазах, понимаем песни со смыслом! А хочется, чтоб еще были детьми», — прокомментировала видео Ольга Картункова.

Подписчики звезды шоу «Однажды в России» пришли в восторг от того, что услышали и увидели.

«Необыкновенный голос, большая молодец! Аж до мурашек», «Очень чувственно спето, молодец», «Оля, ее надо в ряды шоу-бизнеса, чтобы все, кто там безголосые, поучились у нее петь», «Красивая, сильная песня, достойнейшее исполнение. Молодец! Браво! Творческих успехов, с нетерпением буду ждать, чем вы еще порадуете», — высказываются в Сети.

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