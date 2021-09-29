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Арсюша в коляске: Рудковская в дутом пуховике сливочного цвета вышла на прогулку с младшим сыном

Жена Евгения Плющенко продемонстрировала, как утеплилась осенью.

Арсюша в коляске: Рудковская в дутом пуховике сливочного цвета вышла на прогулку с младшим сыном
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская является продюсером многих артистов, включая Диму Билана. Она частая гостья на светских раутах и премиях. Жена Евгения Плющенко не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому часто пополняет гардероб люксовыми обновками. Яна давно стала многодетной мамой. У нее есть сыновья от первого брака, а вместе с фигуристом она воспитывает восьмилетнего сына Сашу и Арсения, которому исполнился годик.

Младшего наследника для пары выносила суррогатная мама. Рудковская не стала брать декретный отпуск, но каждую свободную минуту уделяет малышу. Недавно она вернулась с отдыха в Турции. Жена спортсмена в кругу родных отметила день рождения Арсения. А теперь она показала, как гуляет с ним в саду. Яна облачилась в джинсы скинни и дутый пуховик сливочного цвета, а также сапоги в таком же стиле.

В коляске сидел ее сын, который предстал в вязаной шапке с бумбоном. Он также был в черном пуховике и ботинках. Рудковская запечатлелась с ним на камеру.

Поклонники заметили, что мальчик подрос. Многие также оценили уютный наряд светской львицы. «Какая прелесть, вы очень красивая», «У Арсения шапка на глазах уже», «Пуховик такой стильный, классно выглядите», «Вы шикарная женщина, я восхищаюсь вами», «Стильная мама», — прокомментировали пост подписчики.

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