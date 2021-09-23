«Стильный ужин»: Рудковская появилась на светском рауте в костюме-пижаме Dior и слингбэках

Жена Евгения Плющенко вернулась в Москву после отпуска. Она посетила мероприятие в доме бренда Louis Vuitton.

Яна Рудковская уже давно является продюсером. Ее подопечным является Дима Билан. Более того, она счастлива в браке с фигуристом Евгением Плющенко. У пары подрастает сын Саша, а также малыш Арсений, которому скоро исполнится год. Яна не брала декретный отпуск, предпочитая работать. Летом она ездила во Францию на Неделю моды, а недавно светская львица отдохнула в Турции.

Рудковская не скрывает, что ей нравится роскошь. Она тратит большие суммы денег на наряды люксовых марок. Не раз блондинка хвасталась своей гардеробной. На этот раз она посетила светский ужин, выбрав необычный, но комфортный лук. Вместо вечернего платья жена Плющенко надела костюм Dior в пижамном стиле. Слингбэки пастельного цвета и круглая сумка дополняли ее лук.

«Рада вернуться в мой любимый дом в апартаментах Louis Vuitton на теплый, душевный и стильный ужин, инспирированный коллекцией», — поделилась звезда.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. Однако нашлись злопыхатели, которые посчитали такой наряд неуместным. «Яна, в пижаме в ресторане?», «Такой контраст с соседней девушкой, в пижаме пришли?», «Обязательная программа — выпады длинной ноги», «Интерьер просто вау, нет слов! Изыск, вкус, качество и неповторимость!», «Наряд стоит сменить», — прокомментировали пост подписчики.

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