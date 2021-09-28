«Директору 1 годик»: Рудковская показала, как младший сынок от Плющенко «инспектирует» подарки

Арсений Плющенко не стал церемониться с воздушными шариками и цветами.

На днях в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской состоялось празднество по случаю первого дня рождения малыша Арсения. Кроха родился 26 сентября, год пролетел так быстро, что мама с папой не успели оглянуться. Счастливые многодетные родители поздравили сынишку и преподнесли ему в дар огромную связку воздушных шаров и не менее большой букет гортензий.

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Яна Рудковская ведет за малютку Арсения микроблог и поспешила поделиться забавными кадрами с малышом, который «проинспектировал» свои подарки самостоятельно.

«А тем временем директору исполнился 1 годик», — написала мама.

На видео, которое запостила бизнес-леди, мальчик не церемонится с подарками. Расхаживая по комнате, Арсений дежурно носит с собой связку шаров, подходит к плюшевому медведю, проверяет его, а затем точно так же хлопает по цветам в корзине. И отправляется дальше по своим делам.

Напомним, малыш Арсений появился на свет благодаря суррогатной маме. Сейчас Рудковская намерена снова стать мамой, на сей раз хочет дочку, ведь у нее уже трое сыновей своих и один приемный.

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