«Милане десять месяцев»: Ира Пингвинова показала подросшую дочку от Димы Чайкова

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова души не чает в своей маленькой дочке Милане, которая появилась на свет в День матери, 29 ноября прошлого года.

Сейчас малышке ровно десять месяцев. По этому случаю Ира Пингвинова поделилась в микрблоге снимком девочки, на котором та предстала с широкой улыбкой. Молодая мама рассказала, что к этому возрасту умеет делать ее дочка Милана.

«Милане десять месяцев. Как летит время! С каждым днем вижу, как она взрослеет и меняется! У нас на подходе уже второй зубик, мы говорим «мама», «папа», «ба». Кушать просим, когда говорим «ням, мям», когда спать хочется, напеваем «а-а-а, унюню», иногда будто пытается повторить слова! Ходим, опираясь на бортик кроватки! Танцуем и поем!» — поделилась Ира Пингвинова.

Напомним, незадолго до рождения Миланы Ира Пингвинова рассталась с ее отцом Димой Чайковым. Все эти месяцы она растила дочку одна.

Но не так давно Дима Чайков решил помириться с Ириной Пингвиновой, и та его приняла. Они провели вместе несколько недель в Сочи, а затем втроем вернулись в Москву.

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