«Пришло время рассказать»: Ирина Пингвинова предстала на фото с экс-бойфрендом Ольги Бузовой на «Поляне»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Пингвинова последнее время находилась в раздумьях. Молодая мама-одиночка подумывала о возвращении на реалити-шоу, она начала строить отношения с Артемом Мартинчиком и несколько раз появлялась на телестройке. Но в итоге Ира решила, что и Артем, и проект – это не ее.

«Пришло время рассказать о своем решении, — написала Ира Пингвинова в микроблоге. — Как многие помнят, мне дали время для принятия решения. Я приезжала на несколько часов на «Поляну», не каждый день, но этого времени было достаточно! Я поняла, что действительно мною правили просто эмоции! Я так металась, не могла понять ничего! Как и многим девушкам, мне хотелось женского счастья».

Ира добавила, что хочет воспитывать дочку Милану в спокойной обстановке, а остальное приложится.

Интересно, что о своем решении Пингвинова сообщила, проиллюстрировав пост совместным снимком с экс-избранником Ольги Бузовой, а ныне ведущим «Дома-2» Давидом Манукяном.

«Хорошо смотритесь!», «Умничка! Тебе нужен мужчина, а не мальчик», «Какая ты молодец! Боялась за тебя! Хорошо, что ты не легкомысленная, как Рапунцель», «Ты стала не только ярче, красивее, но и мудрее, Ира», «Молодец. У тебя все будет. Я тебе искренне желаю счастья. Ты большая умничка», — поддержали Иру Пингвинову ее подписчики.

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