«Ждем его в гости»: Ира Пингвинова из «Дома-2» показала подросшую дочку от Димы Чайкова

Экс-участница проекта Ирина Пингвинова рассказала, что Дима Чайков взялся за ум и начал общаться с маленькой наследницей Миланой.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пингвинова вместе с маленькой дочкой Миланой некоторое время назад переехала из Москвы в Сочи. В этом южном городе живут многие бывшие герои телестройки, друзья и предложили Ирине Пингвиновой поселиться на берегу Черного моря.

А на днях, как рассказала Ирина в микроблоге, к ней с дочкой приезжал папа девочки Дима Чайков. Молодая мама дала понять, что была рада встрече с ним.

«Папа Миланы приезжал ненадолго, на три дня, и уехал, понял, что мы в Сочи намерены действительно остаться надолго. Сказал, что в связи с этим он примет какое-то решение в скором времени, о каком, так и не сказал», — поделилась Ирина Пингвинова.

Экс-участница «Дома-2» дала понять, что отношения между нею и Димой Чайковым потеплели. Судя по всему, не исключено, что пара воссоединится после разрыва.

«И да, пойду готовить ужин, — продолжила Ирина Пингвинова. – Так как, мы снова ждем его в гости».

Пост молодая мама проиллюстрировала совместным фото с дочкой Миланой. Малышка, которой в конце ноября исполнится годик, за последнее заметно подросла.

Напомним, Дима Чайков и Ира Пингвинова расстались незадолго до рождения дочери. Папа Миланы ранее не демонстрировал желания видеть наследницу и общаться с ее мамой. Но видимо, он все-таки понял, что его место рядом с ними.

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